Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak düzenlemenin merak edilen detaylarını paylaştı. Açıklamada kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminde hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacağı belirtildi.

EKONOMİ 21.12.2021, 15:26
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Yazılı açıklama yapılarak detayları duyurulan düzenlemede "Yüksek oran üzerinden hesap nemalandırılacak" ibaredi dikkat çekerken Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.

 İşte açıklamanın tamamı:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

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"YÜKSEK OLAN ORAN ÜZERİNDEN HESAP NEMALANDIRILACAK"
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"MERKEZ, HER GÜN SAAT 11'DE DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

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"MİNİMUM FAİZ ORANI MERKEZ'İN FAİZ ORANI OLACAK"
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"

süperhaber

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