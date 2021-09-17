Hangi Bankalar Ne Kadar Kredi Verecek? İhtiyaç Kredisi Almak İsteyenlere Müjde!

HANGİ BANKALAR NE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR?

TEB

TEB Bankası 10.000 TL’lik kredi başvurusuna müracaat edilebileceğini açıkladı. Tabi banka şartlarına uygun olmanız halinde başvuru yapabileceksiniz. Bankanın resmi sitesine girerek ya da banka şubelerine giderek başvuru ve başvuru şartları hakkında destek alabilirsiniz. Bankanın müşterisi olan kişiler, TEB internet bankacılığına girerek 10.000 TL’lik sonbahar kredisine 3 ay ertelemeli olarak başvuru yapabileceklerdir. Uygun faizlere ihtiyaç kredisi almak için detaylı bilgi almayı unutmayın.TEB Bankası 10.000 TL’lik kredi başvurusuna müracaat edilebileceğini açıkladı. Tabi banka şartlarına uygun olmanız halinde başvuru yapabileceksiniz. Bankanın resmi sitesine girerek ya da banka şubelerine giderek başvuru ve başvuru şartları hakkında destek alabilirsiniz. Bankanın müşterisi olan kişiler, TEB internet bankacılığına girerek 10.000 TL’lik sonbahar kredisine 3 ay ertelemeli olarak başvuru yapabileceklerdir. Uygun faizlere ihtiyaç kredisi almak için detaylı bilgi almayı unutmayın.

AKBANK Akbank 3 ay sonra ödemeli 10 bin TL kredi kampanyasını duyurdu. Sizlerde bu bankadan hemen başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi anında hesabınıza atabilirsiniz. Akbank üzerinden 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi başvurusu, banka müşterisi olan kişilerin Akbank Direkt uygulaması üzerinden anında yapılabileceğini söylemek istiyoruz. Başvuru yaptığınızda onay alırsanız da bankaya gitmeden onaylanan kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacaksanız, kredi sonucunuzu hemen öğreneceksiniz. Şubesiz bankacılık için Akbank Direkt kredisine başvuru yapabilirsiniz.





QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank 10.000 TL’lik kredi başvurusuna müracaat edilebileceğini açıkladı. Onay almak üzere başvurunuzu SMS ile yapabilirsiniz. Bankanın 5030 SMS numarasına TC KİMLİK numaranızı yazarak anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadede 3 ay ertelemeli olarak 10.000 TL’lik sonbahar kredisini alabilirsiniz. Ayrıca yalnızca SMS olarak değil, bankanın internet sitesi üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz.



ZİRAAT BANKASI Ziraat Bankası devlet bankası olma özelliğiyle emekli olanlara ve çalışanlara uygun fazilerle kredi imkanı sağlamakta. Bankadan başvuru yapabilir, onaylandığı takdirde hemen alabilirsiniz. Bu sonbahar kredisinden yararlanmak isteyenlerin en az 6 aylık sigortalarının olması gerekmektedir. Yani işe yeni başlayan bireyler bu krediden yararlanamazlar. Ayrıca daha kısa sürede sonuç alabilmek adına bireylerin kredi notu ve akabinde kredi sicilinde sıkıntı olmaması gerekmekte. Bu krediyi 3 ay veya 6 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.

kaynak:ilan365