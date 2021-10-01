Gülaçar ve Kişi'den engelli çalışana ziyaret

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AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile İŞKUR Van İl Müdürü Hidayet Kişi, kentteki bir kolejde İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilen ve halkla ilişkiler departmanında görev yapan engelli vatandaş Mevlüde Gücer’i ziyaret etti. Daha sonra okul yerleşkesi içerisinde öğrencilerle bir araya gelen Gülaçar, okulun kurucu müdürü Göksel Uçar ile salgın sonrası Van’daki eğitime dair genel durum değerlendirmesi yaptı.

‘Büyük katkı’

Okulun kurucu müdürü Göksel Uçar, İŞKUR’un pandemi sürecindeki kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörüne de büyük katkılar sunduğunu belirterek il müdürü Hidayet Kişi’ye ve tüm İŞKUR çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Daha sonra kentteki başka bir koleji ziyaret ederek yetkililerden yerinde bilgi alan Gülaçar ve Kişi, kurucu müdür Fevzi Karahan’a, kente yaptıkları yatırım dolayısıyla teşekkür etti.

‘Geleceğin becerileri’

Müdür Karahan Çağın, “Geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde aranan bireyler yetiştirmek için tüm gücümüzle Van eğitim camiasına katkı sağlamanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Gülaçar ve Kişi'nin ziyaretleri günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.