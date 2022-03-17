GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!

Gram altın alış: 913,4

Gram altın satış: 913,7

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!

Çeyrek altın alış: 1.461,7Çeyrek altın satış: 1.498,2