Fed kararı altın fiyatlarını harekete geçirdi

Fed kararından sonra altın fiyatlarında hareketlilik oldu. Peki altın fiyatlarında artış yaşanacak mı, altın fiyatlarında düşüş mü olacak?

EKONOMİ 29.01.2022, 09:24
Fed kararı altın fiyatlarını harekete geçirdi

Ons altın fiyatı 1.850 dolar seviyesinden geri çekilerek güçlü psikolojik bandın altın sarkarken, gram altın fiyatları buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 800 TL'de tutunamadı ve 1 haftanın en düşük düzeyi olan 783 TL'yi gördü. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Altın ve döviz piyasası için haftanın en önemli gündemi Fed faiz kararı ve Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaydı. Fed politika faizini 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, sıkı para politikasına geçişin ilk hamlesi olacak faiz artırımı için Mart ayını işaret etti.

MART AYINDA FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Altın gram fiyatı için dolar kuru ile beraber büyük önem arz eden ons altın fiyatı 1.791 dolar bandına, gram altın TL fiyatı ise 783 TL'y görerek 1 haftanın en düşük seviyesine çekildi.

Dünyada altın yatırımcısı Fed'in özellikle Mart ayında bir faiz artışına giderek, en somut sıkılaşma adımlarından birini atmasına ağırlık verirken, ECB'nin de Fed'i takip ederek 2022 yılında faiz artırım sürecini başlatabileceği konuşuluyor.

BU SENE 3 VEYA 4 KEZ FAİZ ARTIMI OLABİLİR

Fed toplantısı sonrası faiz kararı için açıklama geldi. Fed faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Analistler ve Fed üyeleri bu sene Fed'den 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Fed'in ilk faiz artırımını Mart ayında yapacağı konusunda görüşler ağırlık kazandı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER:

Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri altın fiyatları için destekleyici oluyor.

Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor.

Fed ve ECB'nin faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in ve ECB'nin beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.

28 OCAK 2022 ALTIN GRAM FİYATI

ALIŞ (TL) 788,13

SATIŞ (TL) 788,21

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor.

ALIŞ (USD) 1.795,90

SATIŞ (USD) 1.796,30

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek' soruları altın yatırımcıları için merak konusu.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.280,00

SATIŞ (TL) 1.299,00

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 5.119,00

SATIŞ (TL) 5.177,00

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ (TL) 2.561,00

SATIŞ (TL) 2.600,00

Haber365

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