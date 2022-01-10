FED faiz kararı son durum!

Küresel piyasalar, 2021 yılında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni varyant ve enflasyona dair endişelerle geçti. Yılın son ayında 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklayan FED, Ocak ayında toplantısını gerçekleştirecek. Peki FED faiz toplantısı 2022 ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak?

2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı. Habertürk