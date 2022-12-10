EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Kapsam hesabı değişti

EYT’de yaş sınırı gündemden düşmüyor! Milyonları endişelendiren iddiaya henüz net bir cevap gelmezken, EYT’ye hak kazananların sadece yüzde 60’ını kapsayacak bir plan üzerinde durulduğu iddiası ortaya atıldı. EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik ise, Bakan Bilgin’in açıklamalarına vurgu yaparak, “Bu EYT’nin zaferidir, sonuca ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı. Şimdi ise tüm gözler 12 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek açıklamaya çevrildi.

EKONOMİ 10.12.2022, 10:31
EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Kapsam hesabı değişti

EYT’de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) 48-50 yaş sınırı iddiası tüm gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in iddialar için, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" sözleri sonrası milyonlarca kişi nefesini tutmuş gelecek açıklamayı bekliyordu. Bakan Bilgin EYT’de yaş sınırlaması getirileceği iddialarına, ‘En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın’ dedi. Kapsamlı ve gerçekçi bir çalışma vurgusu yapan Bakan Bilgin EYT’de yaş sınırlaması için net bir cevap vermedi.

MUHALEFETTEN EYT ÇIKIŞI
Genel Kurul’da Bakan Bilgin’den EYT’de yaş sınırlaması için beklenen cevap alınamayınca muhalefetten sık sık EYT çıkışı geldi. En dikkat çeken çıkış ise EYT’nin kapsamı konusunda oldu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Deprem yüzünden pek çok iş yeri yıkılmış, resmî sigorta girişleri işveren tarafından ileri tarihlere atılmış, deprem öncesi işe girişler evrak kayıpları başta olmak üzere farklı sebeplerle SSK’ye bildirilememiş; dolayısıyla, EYT’yi günle kaçıranlar var. Ne yapılmalı? EYT’nin kapsamı Gölcük ve Düzce depreminden etkilenenleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir” önerisinde bulundu.

EYT’DEN HAK KAZANALARIN YÜZDE 60’INI KAPSAYABİLİR
Bloomberg’e konuşan bazı yetkililer ise, hükümetin kapsamı daraltmayı düşündüğünü öne sürdü. Hükümetin şu an EYT’ye hak kazananların sadece yüzde 60’ını kapsayacak bir plan üzerinde durduğu belirtilirken ajansa isim vermeden konuşan üst düzey yetkililer, planın maliyetinin 250 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Yetkililer, bunun sosyal güvenlik sisteminin bu sene ekim ayına dek yaklaşık 14 milyon emekliye yaptığı ödemenin üç katından fazla olduğunu belirtti. Yetkililer, alternatif planlarda erken emekliliğin sadece en yaşlı çalışanlara verilmesinin öngörüldüğünü ekledi.

HAZİNE’NİN BÜTÇE DENGESİ
EYT’de ilk etapta emekli olacakların sayısı ise 1,5 milyonu geçmiş durumda. EYT yasası için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe detayı da dikkat çekiyor. Gelecek yıl bütçenin 659,4 milyar lira açık vermesi öngörülüyor. Bunun üzerine bir de EYT nedeniyle ortaya çıkacak yük eklendiğinde bütçe dengesindeki bozulmanın büyüyeceğine işaret ediliyor.

“EYT’NİN ZAFERİDİR, SONUCA ULAŞILMIŞTIR”
Ancak Kanal D Anahaber’e konuşan EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik, Bakan Bilgin’in net bir açıklama yaptığı görüşünde. Çelik, “Sayın Bakanımız ‘geniş kapsamlı bir çalışmayı ortaya koyacağız’ dedi. Bu da aslında EYT’nin çözümü noktasında çok güzel bir çalışmanın yapıldığını net bir şekilde ifade ediyor” dedi.

Yaş şartının görüşmelerde önlerine hiç getirilmediğini söyleyen sözcü, düzenlemenin EYT’lilerin istediği şekilde çıkacaklarını düşündüklerini belirtti. “Çalışmada sona gelindi” diyen Çelik, “Şunu çok iyi bilmeliyiz ki bu EYT’nin zaferidir, sonuca ulaşılmıştır. En kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KRİTİK TARİH 12 ARALIK
EYT düzenlemesinin 12 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak.

mynet

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