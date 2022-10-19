EYT ne zaman uygulamaya sokulacak?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT), merakla beklediği düzenleme çalışmalarında sona gelindi. İşte detaylar..

EKONOMİ 19.10.2022, 10:30 19.10.2022, 10:36
EYT ne zaman uygulamaya sokulacak?

EYT 5 milyon vatandaşın en çok merak ettiği konu. Tek formül üzerinden teknik çalışmaların tamamlandığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için artık gözler Aralık ayında yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin Ocak ayı işaret edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş bir açıklama geldi.

Onlar EYT’ye değil işe takılanlar! Sayıları milyona yaklaştı: Bir ay boyunca 3 bin 500 lira...

EYT çalışmalarına değinen Bakan Vedat Bilgin, “Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz. Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak’tan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DURUMU

Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini dile getiren Bakan Bilgin, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık. Geçici işçiler sorunumuz var. Geçici işçiler, bir türlü geçmeyen, süreklilik arz eden sorun haline gelmiş. Onu da çözeceğiz.

Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

MYNET

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