EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) bekledikleri gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da netleşecek. Ankara'dan gelecek haberlere kilitlenen EYT'liler, bir yandan da maaş hesabı yapmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını açıklarken, bankalar da EYT'liler için promosyon rakamlarını duyurmaya başladı.

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal, ATV Habere yaptığı açıklamada 4 bankanın promosyon olarak EYT'lilere 7 bin ile 7 bin 500 arası bir ödeme yapacağını söyledi.

4 bankanın açıkladığı promosyon rakamları EYT'lileri çok da memnun etmezken, vatandaşlar söz konusu ödemelerin maaşın 2-3 katı olması gerektiğini savunuyor.

Murat Bal da yaptığı açıklamada "Promosyon rakamlarının 11-12 binleri rahatlıkla bulması gerekiyordu" diye konuştu.

EYT'liler ise promosyon ödemeleri için 15 bin ile 20 bin arasında bir rakamın olması gerektiğini savunuyor.

EYT PROMOSYONLARI ARTAR MI?

Vatandaşlara promosyon ödemeleri için toplu başvuru önerisinde bulunan Bal, "Bankalarla toplu pazarlık yapabilirler ve bu toplu pazarlıklarda rakamlar çok daha yukarılara çıkabilir" diye konuştu.

"15 BİN LİRALARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

4 bankanın haricinde en azından kamu bankalarının bile henüz promosyon ödeme rakamlarını açıklamadığını belirten Bal "Ben 15 bin liraların üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.

DENİZBANK

Maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. Banka promosyon ödemesinin emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacağını belirtti.

Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL

Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL

Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL veriliyor

ING

ING emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi taahhüt ediyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

SGK ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalabiliyor.

KUVEYT TÜRK

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyor.

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL

promosyon ödemesi Kuveyt Türk tarafından gerçekleştiriliyor.

TEB

TEB 7 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yaptığını bildirdi. Banka 7.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını bankaya getirenlere, emekli maaşını TEB'e ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisine her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül veriyor.

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emeklilere, 3 yıl taahhüt vermeleri halinde;

3.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL'ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL'ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar

promosyon ödemesi yapılıyor.

YAPI KREDİ

1 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit emekli promosyonu alabiliyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan banka:

Bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL,

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL,

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL,

10.000 TL' nin üzerindeyse 7.000 TL

nakit promosyon ödendiğini bildirdi.

Ayrıca Yapı Kredi, Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremindan bağımsız olarak 200 TL ek nakit ödül vereceğini belirtti.

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