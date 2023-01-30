EYT için tüm gözler o saatte! EYT teklifi bugün Meclis'e geliyor

Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle girerken, milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme de bugün Meclis Başkanlığına sunulacak.

EKONOMİ 30.01.2023, 09:12 30.01.2023, 11:56
EYT için tüm gözler o saatte! EYT teklifi bugün Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu çözmek için açıklanan düzenlemede bugün önemli bir aşamaya geçilecek.

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişileri kapsayan düzenleme, yaş engelini ortadan kaldırarak gündeme gelmişti. Yapılan düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyordu.

EYT, bugün Meclis'te
Milyonları kapsayan EYT düzenlemesi bugün TBMM'ye gelerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak
Yapılan çalışmaların sonucunda düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek EYT düzenlemesi ardından Genel Kurul'da ele alınacak.

Teklifin şubatta yasalaşması bekleniyor
Teklifin bu aşamaların sonunda şubat ayında yasalaştırılması bekleniyor.

EYT'lilerin ilk maaşları 1 Mart'ta
EYT'lilerin ilk maaşlarının da 1 Mart'ta ödenmesi planlanıyor.

Yükseköğretim Kanunu'nun iptal edilen hükümleri yeniden düzenlenecek
Haftalık çalışmasına 31 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde kurulacak olan Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman personel istihdamı sağlanacak.

Öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, disiplin kurullarının teşkili ve çalışması konusunda Anayasa Mahkemesi kararı ile Yükseköğretim Kanunu'nun iptal edilen hükümleri yeniden düzenlenecek.

Müşterek alanlarda farklı akademik birimlere kayıtlı öğrenciler tarafından işlenen disiplin suçları konusundaki yetki ve farklı uygulama sorunları çözülecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci gelirlerinin yüzde 2'sini her yıl vakıf adına açılan bir hesaba nakit olarak yatırma zorunluluğu, teminat mektubuyla yerine getirilebilecek.

Komisyonların gündemi
Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü toplanarak kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, Milli Eğitim ile İçişleri bakanlıklarından gelen temsilciler sunum yapacak.

İçişleri Komisyonu, perşembe günü toplanarak Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Ensonhaber

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