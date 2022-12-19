Ev alacaklar dikkat! Yeni konut kampanyası geliyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından orta gelir grubu için yeni konut kampanyasının geleceği duyurulmuştu. Orta gelire yönelik düzenlenecek konut kampanyasında detaylar belli olmaya başladı.

KAMPANYA İLE ALINAN KONUTLAR 5 YIL SATILAMAYACAK

Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek ve kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.

İŞTE ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN DETAYLAR

Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.

İşte onlardan bazıları;