Ev alacaklar dikkat! Yeni konut kampanyası geliyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası adımı atılmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'yakında açıklayacağız' diye duyurmuştu. TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1 faizin altında konut kredisi verilmesi bekleniyor.
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından orta gelir grubu için yeni konut kampanyasının geleceği duyurulmuştu. Orta gelire yönelik düzenlenecek konut kampanyasında detaylar belli olmaya başladı.
KAMPANYA İLE ALINAN KONUTLAR 5 YIL SATILAMAYACAK
Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek ve kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.
İŞTE ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN DETAYLAR
Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.
İşte onlardan bazıları;
- Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
- derecede yakınların üzerine konut olmaması
- Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
- Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
- Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
- Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek
- 15 yıl vade ile ödeme yapılacak
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