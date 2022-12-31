Erdoğan'dan yüzde 42 indirim müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda da değişen oranlarda indirim geldi.
Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı.
Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.
Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim geldi.
Erdoğan paylaşımında "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük" ifadelerini kullandı.
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