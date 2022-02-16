Erdoğan'dan net mesaj: öyle yada böyle inecek!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek." dedi.
Erdoğan açıklamasının devamında elektrik faturalarıyla ilgili olarak da "Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak elektrik faturaları, yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.
ELEKTRİK FATURALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili olarak "Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısı'nda etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışı ile ilgili olarak Erdoğan şunları ifade etti:
"Bir siyasi partinin genel başkanı, ‘Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim’ diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir."
"ÖYLE VEYA BÖYLE İNECEK"
KDV indirimiyle ilgili ise Erdoğan "Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek." dedi.
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