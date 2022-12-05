Enflasyon rakamları açıklandı: Emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı netleşti!
Enflasyon kasım ayında yüzde 2,88 arttı, yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.
5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
Kasım 2022 enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 84,39!Kasım 2022 enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 84,39!
Ekonomi
Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.
5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim'den Çığıl Öner'in haberine göre, şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.
TABLO TABLO MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14
Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 12.276,00
% 15.11 zamlı maaş: 14.130,90
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut maaş: 27.574,00
% 15.11 zamlı maaş: 31.740,43
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 15.810,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.198,89
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 13.747,00
% 15.11 zamlı maaş: 15.824,17
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 18.853,00
% 15.11 zamlı maaş: 21.701,69
Hemşire (Üniv. mez) 5/1
Mevcut maaş: 11.828,00
% 15.11 zamlı maaş: 13.615,21
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 16.205,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.653,58
Teknisyen (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 10.100,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 25.984,00
% 15.11 zamlı maaş: 29.910,18
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 15.311,00
% 15.11 zamlı maaş: 17.624,49
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 12.752,00
% 15.11 zamlı maaş: 14.678,83
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 15.485,00
% 15.11 zamlı maaş: 17.824,78
MEMUR EMEKLİLERİ (TL)
Emekli Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 21.905,20
% 15.11 zamlı maaş: 25.215,08
Emekli Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 19.361,41
% 15.11 zamlı maaş: 22.286,92
Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.429,13
% 15.11 zamlı maaş: 8.551,67
Emekli Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.269,57
% 15.11 zamlı maaş: 8.368,00
Emekli Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07
Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 12.691,14
% 15.11 zamlı maaş: 14.608,77
Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 7.731,57
% 15.11 zamlı maaş: 8.899,81
Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut maaş: 7.265,86
% 15.11 zamlı maaş: 8.363,73
Emekli Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 9.115,72
% 15.11 zamlı maaş: 10.493,11
Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut maaş: 6.343,71
% 15.11 zamlı maaş: 7.302,24
Emekli Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 17.340,84
% 15.11 zamlı maaş: 19.961,04
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