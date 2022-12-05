Enflasyon rakamları açıklandı: Emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı netleşti!

Enflasyon kasım ayında yüzde 2,88 arttı, yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

EKONOMİ 05.12.2022, 12:48
Enflasyon rakamları açıklandı: Emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı netleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
 Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Kasım 2022 enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 84,39!Kasım 2022 enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 84,39!
Ekonomi
Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim'den Çığıl Öner'in haberine göre, şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.

TABLO TABLO MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 12.276,00
% 15.11 zamlı maaş: 14.130,90

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut maaş: 27.574,00
% 15.11 zamlı maaş: 31.740,43

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 15.810,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.198,89

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 13.747,00
% 15.11 zamlı maaş: 15.824,17

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 18.853,00
% 15.11 zamlı maaş: 21.701,69

Hemşire (Üniv. mez) 5/1
Mevcut maaş: 11.828,00
% 15.11 zamlı maaş: 13.615,21

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 16.205,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.653,58

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 10.100,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 25.984,00
% 15.11 zamlı maaş: 29.910,18

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 15.311,00
% 15.11 zamlı maaş: 17.624,49

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 12.752,00
% 15.11 zamlı maaş: 14.678,83

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 15.485,00
% 15.11 zamlı maaş: 17.824,78

MEMUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 21.905,20
% 15.11 zamlı maaş: 25.215,08

Emekli Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 19.361,41
% 15.11 zamlı maaş: 22.286,92

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.429,13
% 15.11 zamlı maaş: 8.551,67

Emekli Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.269,57
% 15.11 zamlı maaş: 8.368,00

Emekli Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 12.691,14
% 15.11 zamlı maaş: 14.608,77

Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 7.731,57
% 15.11 zamlı maaş: 8.899,81

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut maaş: 7.265,86
% 15.11 zamlı maaş: 8.363,73

Emekli Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 9.115,72
% 15.11 zamlı maaş: 10.493,11

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut maaş: 6.343,71
% 15.11 zamlı maaş: 7.302,24

Emekli Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 17.340,84
% 15.11 zamlı maaş: 19.961,04

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