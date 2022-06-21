Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Milyonlarca emekli Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulamayla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. Binlerce emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de ne kadar yatacağı belli oldu. İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.

Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL olarak yatması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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