Elektrik faturalarında yeni düzenleme nasıl olacak? KDV kalktı mı?

Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamla birlikte tarifeli fiyatlandırma sistemine geçilmesinin ardından faturalar cep yaktı.

Faturaların iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlenmesi için talimat verildiğini açıkladı.

AYLIK TÜKETİM 210 KİLOVATA ÇIKARILDI

Düzenlemeyle birlikte, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarı 7 kilovata, aylık tüketimde ise 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı.

OCAK FATURASI 240 LİRA OLAN VATANDAŞIN ŞUBAT FATURASI 225 LİRA OLACAK

Buna göre, Ocak ayında faturası 240 lira olan bir vatandaşa, Şubat ayında ortalama 225 lira civarı bir fatura gelecek.

TUTARLARA GÖRE ŞUBAT AYINDA GELECEK ORTALAMA FATURA MİKTARI