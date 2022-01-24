Dikkat! BDDK temassız işlem limiti arttı

Salgın tedbirleri kapsamında bir hamlede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’ndan geldi.

Koronavirüs salgın kapsamında kurumların aldığı tedbirler genişliyor. Bir tedbirde BDDK’dan geldi. Daha öce temassız işlem limiti olarak belirlenen 350 TL, şimdi 500 TL’ye çıkarıldı. BDDK, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründen böyle bir kararın alındığını bildirdi.

En başta 250 TL olan temassız işlem limiti 7 Mayıs 2021’de 350 liraya çıkarılmıştı. Son alınan kararla 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere limit 500 liraya çıkarılmıştır.