Depoları fulleyin bu gece yarısı benzine zam geliyor

Merkez Bankası'ın piyasaları şoke eden faiz indirimi kararı sonrası dolar yükseldi. Dolardaki yükseliş ve petrol borsalarındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya başladı. Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.