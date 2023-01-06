Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çiftçi Destek Kredisi müjdesi

Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada çiftçilere peş peşe müjdeler verdi. Düşük maliyetli finansman hazırlığından da bahseden Erdoğan, vade sürelerine değindi.

EKONOMİ 06.01.2023, 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çiftçi Destek Kredisi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiler için yeni destek paketleri açıkladı.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.

Destek paketlerini açıkladı
Konuşmasında çiftçilerin önemine ve güçlendirilmesine vurgu yapan Erdoğan, müjdeleri tek tek sıraladı.

Çiftçileri güçlendirme hedefi
Erdoğan, "Bugün vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz." dedi.

250 bin liraya kadar kredi imkanı
"Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecek." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Böylece çiftçilerimiz, gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Tarımsal Kobi Kredisi
İkinci müjdemiz Tarımsal Kobi Kredisi'dir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz.

Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir.

Vade süreleri belli oldu
Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri; meyve ve sebze kurutma, dondurma; meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir.

Tarım Borç Transferi Kredisi
Üçüncü başlığımız Tarım Borç Transferi Kredisi'dir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Banka'mızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz.

Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır.

Düşük maliyetli finansman hazırlığı
Önümüzdeki günlerde Ziraat Banka'mızın yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz.

Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ensonhaber

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