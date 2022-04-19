Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısı için bu sabah Resmi Gazete’den önemli bir karar duyuruldu. Karara göre vep telefonu ve tütünde özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonları yüzde 25'lik dilimde yer aldı. Öte yandan cep telefonu yanında tütünde de ÖTV düzenlemesi yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.
Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.
TÜTÜNDE DE MATRAHLAR YENİDEN BELİRLENDİ
Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.
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