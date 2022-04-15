Bu geceden itibaren motorine büyük zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Önceki gün indirim yapılan motorin fiyatlarına petrolün varili 108 dolara çıkınca 16 Nisan Cumartesi itibariyle çok büyük zam geliyor.

Motorine gece yarısı 1 lira 79 kuruş zam var

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 2022 yılı içerisinde üst üste zam yapılan motorine 12 Nisan'da 1 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Petrolün varil fiyatı 100 dolarlara kadar gerilerken en az 3 lira daha indirim yapılması gerekiyordu. Vatandaş bu indirimi beklerken yeniden zamlara döndük.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı kaç lira olacak?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20,24 TL'den 22,03 TL'ye, Ankara'da 20,29 TL'den 22,08 TL'ye, İzmir'de ise 20,32 TL'den 22,11 TL'ye yükselecek.

İstanbul'da güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Güzel kazıklandık… Ama iyi kazıklandık… Müthiş kazıklandık

TGRT Ana Haber'de sunucu Ekrem Açıkel, son indirime tepki gösterip en az 3 lira daha indirim olması gerektiğini ifşa etmiş şunları söylemişti:

*25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz.

Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık… Bravo…

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