Bu geceden itibaren motorine büyük zam geliyor!

Brent petrol fiyatları tekrar yükselmeye başlayınca motorine yine çok büyük zam geldi. Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruş zamlanacak. Benzin fiyatlarına da zam bekleniyor.

EKONOMİ 15.04.2022, 11:07
Bu geceden itibaren motorine büyük zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Önceki gün indirim yapılan motorin fiyatlarına petrolün varili 108 dolara çıkınca 16 Nisan Cumartesi itibariyle çok büyük zam geliyor. 

Motorine gece yarısı 1 lira 79 kuruş zam var
Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 2022 yılı içerisinde üst üste zam yapılan motorine 12 Nisan'da 1 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Petrolün varil fiyatı 100 dolarlara kadar gerilerken en az 3 lira daha indirim yapılması gerekiyordu. Vatandaş bu indirimi beklerken yeniden zamlara döndük. 

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı kaç lira olacak?
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20,24 TL'den 22,03 TL'ye, Ankara'da 20,29 TL'den 22,08 TL'ye, İzmir'de ise 20,32 TL'den 22,11 TL'ye yükselecek.

İstanbul'da güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Güzel kazıklandık… Ama iyi kazıklandık… Müthiş kazıklandık
TGRT Ana Haber'de sunucu Ekrem Açıkel, son indirime tepki gösterip en az 3 lira daha indirim olması gerektiğini ifşa etmiş şunları söylemişti:
*25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz.

Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık… Bravo…

internethaber

Yorumlar (0)
8
açık
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 34 56
9. Somaspor 34 52
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21