Bu geceden itibaren benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15, motorinde 10 kuruş zam bekleniyor

Uluslar arası piyasalarda Brent petrol ve akaryakıt fiyatları aşağı ve yukarı yönlü günlük hareketlere devam ediyor. “OPEC+” ülkelerin petrol üretimini günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında fiyatı bir miktar yükselen Brent petrol, daha sonra gevşedi ve halen 28 dolardan işlem görüyor.

Peki, akaryakıt fiyatları… Küresel piyasalarda motorinin tonu, 238 dolardan 251 dolara çıktı. Benzinin tonu da 203 dolardan 215 dolara yükseldi. Bu gece benzinde 15, motorinde 10 kuruş zam hesaplanıyor.

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