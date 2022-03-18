Bu gece gelecek zam indirimleri kursakta bırakacak! Motorine okkalı zam geliyor!

Akaryakıt ürünlerinde 6 gün üst üste gelen zamların ardından 3 gün üst üste gelen indirimler sona erdi. Motorine gece yarısı yeniden büyük zam geliyor. 19 Mart 2022 cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorine 1 lira 96 kuruş zam yapılacak. Motorinin litre fiyatı yeniden 20 liraya çıkacak.

Motorin zammını sosyal medya hesabından duyuran Dünya yazarı Alaattin Aktaş, yaptığı paylaşımda, "Kötü haber tez duyulurmuş! Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Mart'ta 6 gün üst üste zam, 3 gün üst üste indirim gelmişti!

Akaryakıt ürünlerine Mart ayı içerisinde 6 gün üst üste gelen zammın ardından, 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

Nakit akaryakıt alımına indirim talebini EPDK reddetti

Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıt bayileri, nakit paraya yüzde 1.6 indirim, kartla alışverişe ise yüzde 1.6 zam uygulanmasını istedi. Ancak talebi değerlendiren EPDK, peşin alımlarda benzin ve motorine indirim teklifini reddetti.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

17 Mart'ta gelen son indirimle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruş oldu. Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruş, İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruş.

PETROL FİYATLARA KAÇ LİRA

Benzin ve motorin zammında etkili olan petrol fiyatları 100 doların altına düştükten sonra bu hafta yeniden yükseldi. Petrolün varili dün 107,50 dolardan satılmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 108,84 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 105,45 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

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