Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından 24 saat geçmeden bu kez de benzine zam geliyor... Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geliyor...

EKONOMİ 08.02.2022, 13:41
Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Pazartesi gece yarısı motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine de zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren 72 kuruş zamlanması bekleniyor.

Benzinin litresi 15 lirayı aşacak
Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul’da 14,46 TL’den 15,18 TL’ye, Ankara’da 14,56 TL’den 15,28 TL’ye, İzmir’de 14,58 TL’den 15,30 TL’ye yükselecek.

Benzin geçen yıl Şubat'ta 7.19 TL idi
Geçen sene 8 Şubat’ta 7,19 TL olan benzin, bugünkü fiyat artışıyla birlikte bir yılda yüzde 111 oranında zamlanmış olacak. Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanırken, dolar kuru yaklaşık yüzde 90 arttı. Zammın büyük bölümü TL’deki değer kaybından kaynaklandı.

Motorine bir yılda yüzde 134 zam
Dün geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 14,60 TL'den 15,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 14,71 TL'den 15,51 TL'ye yükselmişti. 7 Şubat 2021'de 6,59 TL olan İstanbul'da motorinin litre fiyatı, bir yılda yüzde 134 oranında zamlanmış oldu.

Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL'den 13,55 TL'ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

internethaber

Yorumlar (2)
Bu gidişata çözüm bulunmalı 5 saat önce
Sabah zam, akşam zam, hafta içi zam, hafta sonu zam...Benzine zam, motorine zam... lpg'ye zam, elektriğe zam...doğalgaza zam, kömüre zam, ...suya zam, ulaşıma zam... ekmeğe zam, yağa zam....şekere zam, gıdalara zam....sebzelere zam, meyvelere zam....ete zam, et ürünlerine zam...süte zam, süt ürünlerine zam...kahvaltılıklara zam, şarküteri ürünlerine zam... temizlik ürünlerine zam, giyime zam...ayakkabıya zam, mtv'ye zam... sigorta ücretlerine zam, tapu, kimlik, pasaport harç ve ücretlerine zam....emlak vergisine zam, vergilere zam... elektrik ve tesisat malzemelerine zam, inşaat malzemelerine zam...her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam...GIDA ENFLASYONU 38 OECD ülkesi içinde yüzde 55'lik rekorla bizde...Bankalara borçlanmak da mümkün değil, kredi faizleri çok çok yükseldi. Borç veren de yok. Cepteki para da hiçbir şeye yetmiyor. Toplumun yüzde 30'u geçinebiliyor. Daireleri, apartmanları, fabrikaları, işletmeleri, işyerleri, arabaları, gayrimenkulleri olanlar, yatırım ve birikimleri olanlar, babadan kalma iyi bir mirası olanlar, ihalelerle, ticaretle, turizmle uğraşanlar, okulu ve hastanesi olanlar, oteli ve dersanesi olanlar, yüklü miktarda geliri olanlar, yüksek maaşlılar vs. geçiniyor. Bütün bunlar toplumun yüzde 30'unu oluşturuyor. Peki orta ve düşük gelir durumuna sahip işçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretliler, mevsimlik işçiler, dullar, yetimler, engelliler, hasta ve bakıma muhtaç olanlar, işsizler yani toplumun yüzde 70'ini oluşturan bütün bu toplum kesimleri nasıl dayansın, nasıl geçinsin?
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Halk 3 saat önce
Bu böyle olmaz cidden böyle olmaz bi çözüm lazım ya Türkiye olarak kontak kapatma eylemi yapalım ya da başka bir şey kafayı yedik yemin ediyorum arabaya binemiyoruzzzz
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