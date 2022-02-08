Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Pazartesi gece yarısı motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine de zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren 72 kuruş zamlanması bekleniyor.

Benzinin litresi 15 lirayı aşacak

Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul’da 14,46 TL’den 15,18 TL’ye, Ankara’da 14,56 TL’den 15,28 TL’ye, İzmir’de 14,58 TL’den 15,30 TL’ye yükselecek.

Benzin geçen yıl Şubat'ta 7.19 TL idi

Geçen sene 8 Şubat’ta 7,19 TL olan benzin, bugünkü fiyat artışıyla birlikte bir yılda yüzde 111 oranında zamlanmış olacak. Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanırken, dolar kuru yaklaşık yüzde 90 arttı. Zammın büyük bölümü TL’deki değer kaybından kaynaklandı.

Motorine bir yılda yüzde 134 zam

Dün geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 14,60 TL'den 15,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 14,71 TL'den 15,51 TL'ye yükselmişti. 7 Şubat 2021'de 6,59 TL olan İstanbul'da motorinin litre fiyatı, bir yılda yüzde 134 oranında zamlanmış oldu.

Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL'den 13,55 TL'ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

internethaber