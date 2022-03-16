Benzin ve motorine gün içinde gelen ikinci indirim

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri petrol fiyatlarını düşürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 140 doları görerek rekor kıran Brent petrolün varil fiyatları dün 102 dolar seviyesine gerilerken; bugün ise 102,59 dolar seviyesine yükseldi.

Fiyatların kriz zamanına göre oldukça düşük seviyelere inmesi üzerine ise akaryakıtta peş peşe indirimler gelmeye başladı.

15 ve 16 Mart'ta uygulanan indirimlerin ardından bugün de sürücüleri sevindirecek bir haber daha geldi.

BENZİNE 62 KURUŞ, MOTORİNE 1 LİRA İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1 TL indirim yapılacak.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte, indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ İNDİRİMLİ FİYATLAR

Ankara'da ortalama 18,83 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,21 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,71 liradan 18,09 liraya; İzmir'de de 18,83 liradan 18,21 liraya düşecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,81 liradan satılan motorinin litre fiyatı 18,81 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,71 liradan 18,71 liraya; İzmir'de ise 19,82 liradan 18,82 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ensonhaber