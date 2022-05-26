Benzin ve motorine çok büyük zam! 27 Mayıs 2022'te benzin ve motorine zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Dün LPG'ye gelen zammın ardından bugün de motorin ve benzine çok büyük zam geliyor. 26 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Zam, bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Bu gece yarısından yani 27 Mayıs 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları...

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

Ünlü ekonomistten benzin fiyatları için can yakan analiz

Ekonomist yazar Oğuz Demir, "Daha geçen hafta 2 TL artan benzinin litre fiyatına bugün 1,43 TL zam geliyor. Motorine ise 1,38 TL zam. Mayıs başında 20,33 TL olan benzinin litre fiyatı ay bitmeden 24,30 oluyor. 1 ayda yüzde 20 fiyat artışı.. Enflasyonun kendiliğinden düşeceğini sananlar nerede?" paylaşımı yaptı.

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