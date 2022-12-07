Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...

Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları, hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

Brent 79 dolar seviyesine geriledi

İniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi.

Benzin ve motorine indirim

Bu kapsamda 8 Aralık Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1,88 TL, benzin grubunda ise 2,13 liralık indirim bekleniyor.

İndirimin gelmesi durumunda benzin 20 liranın altına inecek.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

Ensonhaber