Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!

Akaryakıt sektörü temsilcileri Brent petrolde gözlenen düşüsün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekliyordu. Beklenen indirim belli oldu.

6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 1,03 TL, motorinde ise 1,25 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Piyasadaki genel indirim beklentisi öncesinde, İstanbul Anadolu yakasında; bir litre benzin fiyatı 22,25 lira, motorin (mazot) litre fiyatı 24,50 lira, LPG litre fiyatı 11,1 liradan satılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 lira, motorin litre fiyatı 24,47 lira, İstanbul LPG litre fiyatı 11,35 liradan satılıyor.

Brent petrol fiyatı 100 doların altında hareket ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 97,05 dolardan işlem görüyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin yarın eylül arzını belirleyeceği toplantı fiyatların yönünde belirleyici olacak. Üretim seviyesinin sabit tutulması bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Petrol fiyatları geri çekildi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,55 dolardan işlem görüyor. Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu ve son 6 ayın en düşük seviyelerine geriledi. haber3