Benzin 25 TL'yi aştı! Eğer yapılırsa benzin ve motorin 6 TL düşer
Son dakika haberi: Son yedi ayda benzine yüzde 197, motorine ise yüzde 187 oranında zam geldi. Araç sahipleri artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntılar yaşarken CHP'den, benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. İstanbul'da benzin 25.01 TL'den satılırken motorin ise 24.45 TL'den satılıyor. CHP'li vekil 'Eğer bunu yaparlarsa akaryakıt 6 TL düşer' dedi.
Benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem Cuma hem de Cumartesi akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 TL'yi aştı. 28 Ekim 2021'de 8.41 TL'den satılan benzinin 25 TL'ye gelmesi vatandaşı etkiledi. CHP'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları..
CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'
CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.
'EĞER BUNU YAPARLARSA ÇİFTÇİ TARLASINA DÖNER'
Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.
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