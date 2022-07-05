Başkan Berge: “Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van esnafının her zaman Vanlıların yanında olduğunu belirterek, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

EKONOMİ 05.07.2022, 11:55
Başkan Berge: “Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım”

Sağladığı istihdam ile esnaf ve sanatkarların Van’ın ekonominin can damarı olduğunu vurgulayan Başkan Berge, “Van ekonomisine önemli katkılar sunan esnafımızın yanında olalım. Bayram alışverişlerimiz ile esnafımıza destek olalım. Bereketini beraberinde getiren Kurban Bayramı alışverişi ile Van yerel esnafımıza rahat bir nefes aldıralım. Van ekonomisine hep birlikte can katalım. Yerel esnafımız da bayram etsin” dedi.
“Zor gününde esnafımızın yanında olalım” diyen Başkan Berge, şöyle devam etti:

“Esnaf ve sanatkarlarımız zor günler geçirmektedirler. Maliyetler artmaya devam etmektedir. Esnafımız kira, vergi, SGK ve diğer resmi, borçlarını ödeyemez durumdadır. Zorlu şartlara rağmen milletimize hizmet eden yerel esnafımızın yanında olalım. Van halkından bayram alışverişini yerel esnafımızdan yapmasını istiyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Van halkının bayramını yürekten kutluyorum.”

Yorumlar (2)
vedat 1 saat önce
Başkan senin esnafın uygun fiyatlı vermiyor internetten çok daha uygun geliyor çalışanına ücret verse ona da razıyız ama çalışanların da büyük bir bölümü asgari ücret altında güvencesiz çalışıyor dolayısıyla sadece kendi cebini düşünen patrondan alışveriş yapmasakta olur
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Öz Vanlı 45 dakika önce
İsa bey siz duyarlılık göstererek yerel esnaftan alışveriş yapın diyorsunuz ama yerel esnaf iranlıyı görünce bizlerin yüzüne bile bakmıyor itici bir muamelelerle karşılaşıyoruz. Ayrıca fiyat artışları da cabası, örneğin aynı ürün, aynı marka ürün kurumsal firmalarda daha ucuz oluyor., o yüzden ben ve çevremde benim gibi düşünen yüzlerce vanlı olarak mümkün mertebe yerel esnaftan alışveriş yapmamaya çalışıyoruz. Saygılarımla.
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