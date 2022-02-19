Bakanlık yumurta fiyatlarına denetim başlattı

Son zamanlarda temel gıdalara yansıyan zamlı fiyatlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KDV indirimi devreye girdi.

Birçok üründe indirim beklenirken, bazı firmalar ekstra fiyat artışına gitti.

Fiyatı artan ürünlerden biri de yumurta oldu.

11 Şubat'ta 38 lira 90 kuruşa satılan 30'lu yumurtanın fiyatı, KDV kararının ardından 45 lira 90 kuruşa yükseltildi. 13 Şubat'ta yürürlüğe giren uygulama sonrası ise fiyatlar 42 lira 95 kuruşa düştü.

Yumurtacıların 'gizli zam oyunu' kamuoyunda tepkilere neden olurken, Ticaret Bakanlığı konuya el attı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda denetim amacıyla müfettiş görevlendirildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir."