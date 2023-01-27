Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

Otomobil sektöründe 0 km araçların durumu başta araba satın almak isteyenler olmak üzere herkesin gündeminde. Konuyla alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylülden bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütörden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi. İşte son dakika sıfır kilometre otomobil satışlarına inceleme haberinin detayları...

EKONOMİ 27.01.2023, 10:31 27.01.2023, 10:34
Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

Sıfır km araçların durumu otomobil piyasasında en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti. Bakanlık 0 km araç satışlarına inceleme başlattı, 13 distribütörden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi. Buna göre 260 bin araç da mercek altına alındı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINA ALINDI
Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE TALEP EDİLEN ÜCRET 'VERGİ KAÇAKÇILIĞI' OLARAK NİTELENDİRİLECEK
Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.

Mynet

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