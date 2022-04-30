Bakan Vedat Bilgin 'sürprizi' açıklayacak! Milyonlarca emekli bekliyor en düşük maaş ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 800 bin kişinin yararlanacağı emekli maaşı sürprizini açıklayacak. Taban maaşın artacağını söyleyen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım."

"Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

Sabah'ta yer alan habere göre Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesaplarsak; Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.

En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.

Açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Çünkü; SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken, memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesaplandı. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti.

Nisan, mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak.

Memur emeklisine enflasyon farkı

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor.

Mart enflasyonuna göre üç aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama nisan, mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 çıktığını söylemiştik. Buna göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak.

Maaş zammı tablosu

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan, 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753'a 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan, 4 bin 432 liraya çıkacak.

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

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