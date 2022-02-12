Bakan Nebati Yeni ekonomi destek paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıkladı.

Bakan Nebati "(Yastıkaltı altınlar) 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz." dedi

Bakan Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini ve yeni uygulama kapsamında finansal sisteme kazandırılan altınların talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabileceğini söyledi.

Yatırım, ihracat ve işletmeye kredi verileceğini açıklayan Bakan Nebati, "Her bir KOBİ için en fazla kredi limiti 25 milyon lira olacak. Yatırıma 24 ay ödemesiz 96 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00'da tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz korumalı mevduat ile ilgiliydi. İlk maddemiz koruma mevduatı ile ilgiliydi. O günden bugüne kadar elhamdülillah en önemli sac ayaklarından bir tanesi tam işleyiş halinde ve her geçen gün ivmesini artırarak belli bir noktaya geldi. Bu TL'ye olan güven, inancın ve sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ortaya konan performansın tescil edilmesiydi. Gün geçtikçe TL'deki mevduatın ağırlığı bozdurulan dövizler lehine döndü. O günden sonra 340 milyar liraya varmış olan mevduat koruma hesabındaki miktarda dövizin bozdurulma oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti.

YASTIK ALTI ALTIN İÇİN YENİ PAKET

Altın ile ilgili tasarruf önerimizi anlatacağım.

Altınla ilgili tasarruf önerimiz nedir? Neler yapmamız gerekiyor? Yastık altı birikimlerini ekonomiye kazandıran sistemi bütüncül olarak finansmana alınması ve yurt içi tasarrufların geliştirilmesine, etkin yatırımlara yönlendirilmesine ve TL tasarrufların artırılmasını amaçlayan bir model. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak, yurt içi tasarrufların etkin yatırımlara yönlendirilmesi gerçekleştirilecek, TL tasarrufların cazibesini artıracaktır. Bilindiği üzere bugüne kadar yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalar bütüncül olmadan paydaşlar vasıtasıyla yürüyordu. Yastık altındaki büyük tasarruflar ülkemizin gerçeği olmasına rağmen bunun ekonomiye kazandırılmasına yeterinde yol alınamadı.

1500'ÜN ÜZERİNDE KUYUMCU DAHİL OLACAK

Fiziki altın teslim noktaları bankalar, kuyumcular ve platformlar olacak. Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Fiziki Altın tasarruflarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi altınlarının karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar olacak ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500’ün üzerinde olacak. Mart ayından itibaren ve yıl sonuna en az 10000 kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz.

Altın bizim bir gerçekliğimiz. Altın evimizin bir köşesinde vazgeçemediği bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini güçlendirecek TL'yi özendirecek.

Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu sistemin önceliğini yapacaklar. Bankalarımız artık her ilde en az bir şubesi ve kuyumculuk faaliyetlerini de götürecek mutlak güce dönüşecek. Paydaşlarımız altın rafineleri ve tecrübeli olan sektör liderleri olacak. Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane. Bunlar bankalarla iş birliğini geliştirecek. Teyzelerimizin altınlarını finansal olarak kullanılması yönünde bizleri motive edeceklerdir. Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak değer kazanırken aynı zamanda risksiz kazanç sağlayacak.

60 MİLYAR LİRALIK 3 YENİ DESTEK PAKETİ

Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, KGF destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz. İhracatın artırılması yatırım ve üretimin geliştirilmesi ve finansmana erişimin artırılması 20 Aralık’ta ifade ettiğimiz en önemli cümlenin özetidir.

Hedef sektörlerimizi belirledik. Ülkemizde teknolojinin gelişimine önem veriyoruz. Türkiye’deki genç nüfus yaklaşık 13 milyon. Yani 20 OECD ülkesinin genç nüfusu kadar bir genç nüfusa sahibiz. Genç nüfus bilişime ve teknolojiye önem veriyor. 1 milyon yazılımcı projemizi ortaya koymuştuk. Projeye 800 bin kişi kaydolmuş 790 bin kişi aktif eğimi alıyor olmaktadır. Bankacılık, finans ve teknoloji şirketleri işveren portalımıza kaydolmuştur.

HER BİR KOBİ İÇİN EN FAZLA LİMİT 25 MİLYON TL

Şimdi KGF kanalıyla ileri teknoloji odaklı girişim sermayesi ekosistemine adım atmış olacağız. Yatırım destek paketimiz 25 milyar liralık bir destektir.

Yatırım kredileri için azami 24 ay ödeme azami 96 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışına dağıtıyoruz. 1.25 kat kefaret limiti.

Azami 6 ay ödemesiz dönem azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0.24 sabit TL referans için + yüzde 1 24 ay sabit referans yüzde 2’dir.

Bankalar için faiz oranı 0-24 oranı içi TL referans oranı yüzde 1, 24 ay üzeri için TL referans + yüzde 2’dir. İşletme kredileri azami 6 ay olmak üzere 24 aya kadar olacaktır ve her bir KOBİ İçin maksimum kredi limiti 25 milyon lira büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır.

Türk finansal sistemine kamu ve özel bankaları bizimle iş birliği yapan özel bankalarımız hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı olarak adımlarını atın.

DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN ÜLKEYİ BÜYÜTTÜK

20 Aralık’tan sonra güzel işler yaptık. Kamu ve özel bankalarımız her alanda iş birliğini ortaya koydular. Şimdi yatırım zamanıdır. Şimdi üretim zamanıdır. Şimdi istihdam zamanıdır. Biz bir şeyi başardık. Salgın döneminde 2020 yılında dünya küçülürken bu ülkeyi büyüttük. Geçen yıl dünya tek haneli büyümelerle övünürken biz çift haneli olarak büyüdük. Bu ülkenin iş dünyası girişimcisi öylesine azimli. Türkiye toprakları o kadar iştahlı ve bereketli ki yakın çevremizdeki bütün coğrafyaların üretim merkezi olduk.

Bu başarımızı sürekli hale getirmemiz lazım. Bu başarımızı istikrarlı bir büyüme, güçlü bir Türkiye sloganıyla bereketlendirmemiz lazım. Bereket bizim gayemizle, gayretimizle, alın terimizle hep birlikte olur. İhracat destek paketimiz azami 6 ay azami 18 vade KOBİ’lerle mevcutta ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan bütün KOBİ’ler bu imkandan faydalanacaklar. Kar payında sabit TL referans payı yüzde 1 faiz oranında değişken TL referans olarak yüzde 1 uygulanacaktır. İşletme harcamaları destek paketimiz 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade 12 ay kullandırım süresi KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım. Kar payı TL referans yüzde 1 TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacak. Bankalarımız ve katılım bankalarımız burada ortaktır.

Üreticinin imalatçının ihracatçının genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Sıkı takipçi olacağız. Bunun için faturaların sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Parayı ver sen karışma krediyi kullandır sen işine bakma yok. İşletme sermaye ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanma şartı bulunmaktadır. Nakit kullanımı yüzde 10 ile sınırlıdır. Refinansman aracılığıyla kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümlerimiz de uygulanacaktır.

Tedbirler kredinin kullandırılmasında zorlukları çıkarmak demek değildir. Bankacılarımıza ve KGF Genel Müdürü ve yönetimine söylüyorum. Kredi kullanımı ihtiyacı olanların hızlı bir şekilde karşılandığı, bankacılık sektörünün keyfine bağlı olmayan bir yöntemle gerçekleştirilecektir. Bu tedbirler yanlış yapanların yanlışını engellemeye yönelik bir tedbirler setidir. Girişimcinin önünü kapayan ihtiyacı olanın yolunu zorlaştıran bizden değildir. Açık ve net söylüyorum. Piyasanın bir adamı olarak söylüyorum. Önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez.

Biz iş dünyasının muhteşem görüntüsü ile bu ülkeyi siyasal iktidar olarak taşıyoruz. Bu vatan bu milletin emekleri ile büyüyor. Türkiye’deki 85 milyona yakın insanın sayesinde Londra’da güçlü olarak kendimizi ifade edecek kapasiteyi kullanıyoruz.

Biz 1 ve beraber hareket ettikçe önümüzdeki engelleri aşar geçeriz. Tasarruf ettik, dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Tedbirler paketinden önce ifade ettiğim dağıtım paketleri 1 tane değildir. Peşi sıra gelecektir. Kalkınma bankamız, Eximbank imkanlarını seferber edecek. Merkez Banka’mızın her türlü imkanı iş görenin önünde olacak.

HABER7