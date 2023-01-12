Bakan Nebati: Konut kiralarında yüzde 25 sınırı Temmuz'da bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Kirada yüzde 25 sınırı, geçici, 1 yıllık bir süreçti"

Bakan Nebati, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Olağanüstü dönemlerdeki şartlarla ilgili aldığınız kararları, olağan dönemlerde yapmayacaksınız. Geçen yıl kiracılarımızı rahatlatmak için konutlarda yüzde 25'lik sınır getirmiştik, temmuz ayında bitiyor. Ondan sonra serbest piyasa çerçevesinde kendi aralarında anlaşacaklar. Bu geçici bir süreçti, 1 yıllıktı.

"Önümüzdeki süreçte konut sahipliği daha da kolaylaşacak"

Burada konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayetçi bulunan vatandaşların kira veriyormuş gibi ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak bankaların konut kullanımında ortaya koymuş olduğu sert duruşu bu kampanyalar dışında konut edinimi sağlayacak imkanları gevşeteceğiz. Önümüzdeki süreçte konut sahipliği daha da kolaylaşmış olacak."