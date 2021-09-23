Asgari ücret zammı 2022 yılında ne kadar olacak? 2022 evli asgari ücret maaşı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ne kadar?

Son dakika asgari ücret zam haberi: Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 tahmini ne kadar zamlanır? soruları 2021 yılının sona ermesine az bir zaman kala milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücret KKTC’de belli oldu. KKTC’de her yıl iki defa belirlenen asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül’den itibaren brüt 4970, net 4324 lira oldu. KKTC asgari ücrete yapılan zam sonrası 2022 asgari ücret zammı ne kadar olur? Asgari ücrete 2022’de ne kadar zam yapılır? soruları da sorulmaya başlandı.

Asgari Ücret Tepsin Komisyon toplantısı 2022 ne zaman başlayacak?

Kasım ve Aralık aylarında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında geçerli olacak rakam belirlenecek.

2022 asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı 2022 ne kadar?

Asgari ücret 2022 zam oranı henüz belli değil. Asgari ücret zam oranı 2022 yılı için aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınan karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam oranı yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam oranı da geçen yıl oluduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret tahmini 3500-3700 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

2021 AGİ tabosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

