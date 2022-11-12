Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! İşte kulislerde konuşulan son asgari ücret senaryoları!

Tüm çalışanların gözü asgari ücret 2023 zammı ile ilgili gelişmelere çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklamalar peş peşe gelmişti. Asgari ücret dahil tüm çalışanların yeni maaşları enflasyon oranlarına göre hesaplanacak. Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde zam oranı merak konusu oldu. Asgari ücrete yüzde 40 ya da yüzde 50 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte 2023 yılında yeni asgari ücret için konuşulan o senaryolar…

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret için çok sayıda zam ihtimali konuşuluyor ancak bunlardan en çok öne çıkan iki seçenek var. Asgari ücrete yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5.500 liradan 7.700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8.250 liraya çıkacak. Beklentiler ise refah payı ile birlikte asgari ücretin 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde…

ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakanlık, emekli ve çalışanların ocak zammına ilişkin hazırlık ve hesaplamalara başladı. Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapılıyor. Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personele ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin on günde tamamlanması yönündeki kararlılığın anımsatılması üzerine "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil" yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, asgari ücret için işverene teşvik konusunun da komisyonda konuşulacak bir konu olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ

Geçen yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış, devlet yönetiminden gelen açıklamalar ve enflasyonun bu yıl geçen seneye göre daha yüksek seyretmesi, bu yılbaşında da asgari ücret için en az yüzde 50’lik bir zam beklentisi oluşturdu. Asgari ücrete yüzde 50 zam uygulanması halinde, yeni yıl için ücret 8 bin 250 lira olacak. Ancak 2023 Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin bu rakamı da geçebileceği tahmin ediliyor.

Asgari ücret komisyonunun toplanacağı aralık ayına kadar gerçekleşecek enflasyon oranı da açıklanacak zamda etkili olacak. Asgari ücret, pek çok ödemenin hesaplanmasında referans değer olarak kabul edildiği için, kamu maliyesi için kritik önem taşıyor.

8 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAYACAĞI KONUŞULUYOR

Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra net asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu. Yeni yıl zammında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminler ise yüzde 40-50 aralığında. Kulislerde yeni asgari ücretin refah payı ile birlikte 8 bin liranın altında olmayacağı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.

ASGARİ ÜCRET, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARINI DA ETKİLEYECEK

Asgari ücret artışı, isteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası alanlara, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor.

İşçilere belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemiyor. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanıyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bakan Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi konusunda da, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer alıyor" dedi.

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