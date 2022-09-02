Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Bu kapsamda Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarında da bazen düşüş, bazen de yükseliş yaşanıyor.

Sürücülere müjde

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindirici bir haber geldi.

3 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Hem benzine hem de motorine 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

Buna göre benzin grubunda 1,51 TL, motorin grubunda 2,41 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Benzinin litresi 20,13 lira

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,85 lira.

Benzinin litresi ise ortalama 20,13 liradan satılıyor.

Ensonhaber