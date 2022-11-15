Araç sahiplerini sevindirecek haber! Akaryakıtta beklenen indirim geldi...

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu kapsamda Kasım ayı içinde fiyat değişimi olmayan motorin litre fiyatına bu gece itibariyle 1,56 TL’lik indirim geldi. Benzin fiyatında ise değişim yaşanmadı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte haberin detayları...

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarında indirim bekleyen araç sahipleri için sevindiren gelişme yaşandı. Motorin grubunda bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 54 kuruş indirim gerçekleşti. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92'ye TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.

PETROL FİYATLARI VE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Yurt içi akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde küresel petrol fiyatı ve dolar kuru etkili oluyor. Dolar kuru geçen hafta içinde bir miktar gerileme yaşamasının ardından yeniden 18,60 civarında işlem görürken petrol fiyatları ise düşmeye devam ediyor.

Geçen hafta 96 dolara kadar yükselen petrol, bu sabah 92 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Mynet