Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geliyor

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Bu kapsamda Dolar/TL kuru ile petrol fiyatları da bir düşüyor, bir de yükseliyor.

Akaryakıt ücretlerinde yaşanan hareketlilik de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Motorine 1 lira 2 kuruşluk indirim

Son olarak sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindirici bir haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

Depoya 61 TL olarak yansıyacak

Böylelikle, bir aracın benzin deposunun 60 litrelik benzin aldığını varsayarak yapılan bir hesaplamada; litre başına 1 lira 2 kuruşluk indirim geldiğinde, bu indirim depo başına 61 lira yansıyacak.

İstanbul'da motorin fiyatı 23,41 lira olduğuna göre, eskiden 60 litrelik depo bin 404,6 liraya dolarken şimdi ise indirimle birlikte bin 343 liraya dolacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,41 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,08 liradan satılıyor.

Ensonhaber