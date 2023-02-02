Araç sahiplerine müjde! Motorine bir indirim daha geliyor

Akaryakıta geçen hafta gelen çifte indirimin ardından bu gece de motorin fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim yapılmıştı. Son gelen habere göre; 3 Şubat itibariyle motorine 65 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

EKONOMİ 02.02.2023, 11:48
Araç sahiplerine müjde! Motorine bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE YARIN DA İNDİRİM GELİYOR

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

AKARYAKITTA FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

17 Ocak tarihinde benzin 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorin 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzin 1 lira 25 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak tarihinde ise benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Haber7

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