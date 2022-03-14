Araç sahiplerine bu kez güzel haber! Büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle bu gece yarısında pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 2 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.

EKONOMİ 14.03.2022, 10:11 14.03.2022, 10:14
Araç sahiplerine bu kez güzel haber! Büyük indirim geliyor

Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından bugün ise sürücüleri sevindirecek bir haber geldi.

140 dolara kadar çıkan brent petrolün fiyatı, üç gün önce başlayan düşüşle beraber 109.62 dolara geriledi.

Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, 15 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

MOTORİNE 2 LİRA 38 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Motorin fiyatında 2 lira 38 kuruşluk bir indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Benzinin litre fiyatının da 19 lira seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği belirtiliyor.

LİTRE FİYATI 20 LİRAYA GERİLEYECEK
8 Mart'ta uygulanan son zamlarla beraber benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Böylelikle benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya; motorinin litresi ise İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya yükselmişti.

Gelecek indirimle beraber motorinin fiyatı yaklaşık 20 lira 44 kuruş olacak.

Ankara'da ortalama 22 lira 90 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 20 lira 52 kuruş olacak.

Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 90 kuruştan 20 lira 52 kuruşa inecek.

FİYAT HESAPLAMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ensonhaber

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