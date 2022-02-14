Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'tan itibaren kaldırılacak
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılıyor. Buna göre otoyol ve köprü geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği belirtildi.
KGM'den yapılan açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği belirtildi.
Ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.
OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz
HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." denildi.
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