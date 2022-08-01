Araba fiyatlarında yeni gelişme! ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Otomobil sektöründeki ÖTV hareketliliği devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV tebliğinde 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

ÖTV'de düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına geçirilmesi sektörde olumlu etki yaptı. Renault Yetkili Satıcıları Derneği (REYSAD) Başkanı Ali Özerinç, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tebliğinde yapılan değişiklikle yetkili bayilerle aksesuar satıcıları arasındaki haksız rekabetin ortadan kaldırıldığını ifade etti. Öte yandan düzenlemenin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında düşüş görüldü. İnternetteki ilanlarda; 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi.

“YETKİLİ SATICILAR OLARAK HAKSIZ BİR REKABETE MARUZ KALMIŞ OLDUK”

Aksesuar satışlarının otomobilin ilk çıkış anında ÖTV matrahına dahil edilmesi ile ilgili ilk tebliğin 2015 yılında yayınlandığını söyleyen Özerinç, "Bu tebliğin çıkış amacı yurtdışından ülkemize getirilen “gray market” otomobillerin niteliklerinin değiştirilmesiydi. Biz bu konuyla ilgili bu tebliğin aslında yetkili satıcıları kapsamadığı yönünde bir görüş almıştık.

Bir süre sonra yetkili satıcılar olarak bu tebliğe tabi olduğumuz ve birtakım denetimlerden geçeceğimiz söylendi. Yetkili bayiden alınan aksesuarlar ÖTV matrahına dahil edilirken, piyasadan alınan aksesuarlar için aynı durum söz konusu değildi. Bu durumda yetkili satıcılar olarak haksız bir rekabete maruz kalmış olduk. Paspas, navigasyon ya da krom çıta gibi aksesuarlar aracın niteliğini değiştirmeyen ürünlerdir. Ancak tebliğe göre; bu ürünlerin bedellerinin ilgili aracın ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği şeklinde yorumlandı ve bu durum karşısında yetkili bayiler ciddi cezalarla karşı karşıya kaldılar" dedi.

Konuyla ilgili bazı önerilerde bulunduklarını anlatan Özerinç, önerilerinin değerlendirildiğini ve tebliğde bir değişikliğe gidildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Yeni düzenlenen ÖTV tebliğine göre, aracın teslimi veya ilk iktisabından sonra yetkili bayiden ayrıca alınan; aksesuar, ek garanti, boya koruma ve benzeri hizmetler ilgili aracın ÖTV matrahına dahil olmayacaktır. Bu sayede bir müşteri yetkili bayiden otomobil aldıktan sonra ilave bir hizmet almak istiyorsa, yetkili bayiden veya bağımsız bir kuruluştan aynı koşullarla alabilir hale geldi. Yetkili bayiler ile piyasada aksesuar satan bağımsız kuruluşlar arasındaki haksız rekabet ortadan kalkmış oldu. 2 yıldan beri uğraştığımız ve anlatmaya çalıştığımız bir konuydu. Bir hafta önce çıkan tebliği ile bu konu netleştirilmiş oldu. Hem yetkili satıcılar hem de aksesuar satıcıları nezdinde eşit şartlar oluştu."

TALEP ARZIN ÜZERİNDE

Türkiye'nin dinamik ve genç bir ülke olduğuna dikkat çeken Ali Özerinç, otomobil ihtiyacının azalmadığını ve her yıl ülkemizin en az 700- 750 bin otomobil satışına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar ve lojistik maliyetlerin artması ile beraber otomobil fiyatlarının da global olarak arttığına dikkat çeken Özerinç, “Bankaların kredi musluklarını kısması tüketicilerin finans kaynağı sağlamasını olumsuz etkilese de talep hala daha arzın üzerinde. Yıl sonunda satışların 750 bin adetin altına düşmeyeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Özerinç, son olarak ÖTV tebliğinde yapılan düzenlemeyle ilgili teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve Dünya’nın çok yoğun gündemleri var. Hem ulusal hem de uluslararası birçok süreci yöneten Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye bu sürece destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile bizlerin taleplerini kırmadan bizi defalarca dinleyip önerilerimizi ciddiye alan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nurettin Nebati’ye ve bakanlık ekibine bu yoğun gündemlerinde vakit ayırıp bu sorunu çözmelerinden dolayı sektörümüz adına çok olumlu bir ÖTV tebliği olduğunu düşünüyorum ve teşekkür ediyorum."

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

Olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı. Yenişafak’tan Gökhan Özturan’ın haberine göre; ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.

VATANDAŞIN 3 BEKLENTİSİ VAR

Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor:

Otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın: Döviz kurunun hareketliliğini fırsata çeviren bazı bayiler, beklettiği otomobilleri kendi ikinci el şirketine satıp, plakayı taktıktan sonra yine piyasa fiyatının üstünde vitrine koyuyor. Bu da ikinci el araba fiyatlarının, “bulunamayan sıfırdan” pahalıya satılmasını beraberinde getiriyor.

Bayilerin galericilere sıfır km otomobil satışı yasaklansın: Mevcut durum, plakası takılmış ikinci el otomobilin bayideki liste fiyatından 80-100 bin lira daha pahalıya satılmasına ve fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler, otomobil piyasasındaki fiyat şişkinliğinin önlenmesi için bunun mutlaka yapılması gerektiği görüşünde.

Aksesuar dayatması vatandaşa ekstra maliyet çıkartıyor: Sıfır km araç almak isteyen vatandaşa, “otomobil dışında faturalandırılan” ve 30-40 bin lira farka neden olan aksesuar paketi dayatılmasın.

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