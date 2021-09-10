Altın Fiyatlarında Şok Gelişme!

Altın Fiyatları Cuma günü hareketlenmeye başladı. Ons altın sınırı aştı ve 1803 dolar seviyesine çıktı. Ons altın sınırı aşarak en yüksek seviyeye çıkarken en düşük ise 1792 dolar oldu.Peki Altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın daha çok yükselir mi? Gram Altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların ABD'den gelen verilere odaklı hareket etmeye devam ettiklerine işaret eden analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltma yönünde adım atmasına destek verecek verilerin gelmesi halinde hareketin yerini aşağı yönlü bir seyre bırakacağını öngörüyorlar.

Uzmanlar ons altında satış baskısının devam etmesine karşın 1783 dolardan gelen tepki hareketinin devam ettiğini belirterek kısa vadeli göstergelerin olumlu olduğunu ifade ediyor.

Ons altında 1803 dolar ile 1807 doların ara,1833 doların ise ana direnç konumunda olduğunu belirten analistler, geri çekilmelerde 1782 doların altına geçilmesi durumunda 1764 desteğine doğru satış ivmelenmesinin ön plana çıkabileceğini belirtiyorlar.

Gram Altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatları ise yatay seyrine devam ediyor. Hafta içi 480-490 TL arasında dalgalanan gram altın, haftanın son gününde de 485 TL seviyesinde başladı.