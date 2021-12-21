Akaryakıta yapılacak zamlar iptal edildi

Dolar/TL kurundaki yükseliş, petrol fiyatlarında da artışa neden olmuştu.

AKARYAKITA ZAM YAPILACAKTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını duyurmuş, zamla birlikte; benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55 ve LPG'nin litre fiyatında 57 kuruş fiyat artış yaşanacaktı.

DOLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ, ZAMLARI İPTAL ETTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kurunda sert düşüş yaşandı.

Kurda yaşanan düşüş nedeniyle EPDK'dan akaryakıt zamlarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

"YAŞANAN DÜŞÜŞ EN KISA SÜREDE POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" denildi.