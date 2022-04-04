Akaryakıt zammında yeni rota: LPG! LPG'ye zam geliyor!

Gıdadan giyime, yakıttan elektriğe kadar her kaleme yansıyan zamlar yurttaşların belini bükmeye devam ederken LPG'ye bu gece yarısından itibaren 60-65 kuruş arasında zam gelecek.

LPG’li otomobil kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen indirimlerden sonra otogaz fiyatına zam yapılacağı iddia edildi.. Sektör kaynaklarına göre LPG fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 ila 65 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor.

İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve günce benzin, motorin, LPG fiyatları… Petrol fiyatları için geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararı ve OPEC’in petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda anlaşması sonrası fiyatlar düşüşe geçti.

Biden yönetiminin benzin fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurmasının etkisi yeni haftada da devam etti. ABD ham petrol fiyatları geçen hafta yüzde 13 gerilemesinin ardından yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler geldi. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorin ise 22,23 liradan satılıyor. Benzin ve motorin indirimi sonrası LGP’ye de indirim yapılmasını bekleyen vatandaşlar için kötü bir haber geldi. Sektör kaynaklarına göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren 60-65 kuruş arasında zam yapılacağı iddia edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19

Otogaz:

İstanbul: 11,03

Ankara: 11,20

İzmir: 11,03

PETROL FİYATLARI 105 DOLARA DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,03 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 105,79 ile 107,53 dolar aralığının direnç, 104,05 ile 102,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Cuma günü 106,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,39 dolar seviyesindene haftayı kapatmıştı.

MYNET