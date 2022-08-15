Akaryakıt zammı öncesi flaş gelişme! Kimse bunu beklemiyordu: Fiyatlar yüzde 5 düştü…

Dünya petrol piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı ile hareketli bir yıl geçirirken geçtiğimiz hafta Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Putin’den yeni bir hamle gelmiş ve Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft sevkiyatı durdurmuştu. Karar sonrasında 100 doların altına gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yeniden yükselişe geçti. Petroldeki yükseliş sonrası bir süredir akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini zamlar aldı.

MOTORİNE BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Benzin fiyatı da 1 lira 10 kuruş artmıştı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre salı gününden geçerli 1 lira 26 kuruşluk bir zammın daha geleceği ifade edildi.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol ve akaryakıt piyasasında hareketli günler yaşanırken dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaların sert kayıplara yol açtığı görüldü. Bu kapsamda ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 5'e varan gerileme gerçekleşti. ABD ham petrolü 88, Brent petrol de 94 doların altını test etti. Fiyatlamalar üzerinde Çin'e ilişkin beklentiler önemli rol oynadı.

FİYATLAR ÜZERİNDE ÇİN ETKİSİ

Çin'de ekonomik toparlanma, Kovid-19 salgınlarının tüketici ve şirket harcamalarını etkilemesiyle Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde zayıfladı. Sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 3,8 arttı, Haziran'daki yüzde 3,9'dan ve ekonomistlerin yüzde 4,3'lük artış tahmininden daha düşük gerçekleşti.

Ülkede ekonomik aktivite gerilerken, Çin Merkez Bankası'ndan da sürpriz bir hamle geldi. Banka, ekonomiye desteği arttırmak için faiz oranlarını beklenmedik bir şekilde 10 baz puan düşürdü.

Singapur merkezli Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Çin'de yenilenen Kovid karantinaları talebe baskı yaparken resesyon endişeleri de artıyor, arz endişeleri ise ortadan kalktı" dedi. Hari, İran arzının geri dönme ihtimalinin düşüş eğilimine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Piyasalarda, İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma süreci de öne çıkıyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü yakın zamanda anlaşmanın imzalanabileceğini, son müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Düşüşlerin devam etmesi durumunda benzin ve motorin litre fiyatı için önümüzdeki günlerde indirimin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

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