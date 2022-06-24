700 bin işçinin beklediği haber! Ve tarih belli oldu... En az 2 bin 168 TL yatırılacak

Binlerce kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

EKONOMİ 24.06.2022, 09:41
700 bin işçinin beklediği haber! Ve tarih belli oldu... En az 2 bin 168 TL yatırılacak

700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi yayımlandı.

İşte ödeme tarihleri ve merak edilen detaylar..

İlave tediyeler ne zaman yatacak sorusu 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yanıt buldu.Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere Ilave Tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

700 bini aşkın Kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor..

İkramiye olarak da bilinen 52 günlük ilave tediye ödemeleri her yıl 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi. Bu da her bir taksit ödemesinde en az 2 bin 168 TL ödeme yapılacağı anlamına geliyor.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır..

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir..

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:.

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli idareler,

* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

internethaber

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