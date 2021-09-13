600 bin kişi işsiz mi kalacak ?

Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkaracağız.

Çimento fiyatlarında ki artıştan şikayet eden mütehhaitler,9-24 Eylül tarihleri arasında iş bırakarak Türkiye genelinde inşaatları 15 gün süreyle durdurma kararı aldı.

Durum hakkında konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu,eylemlerinden sonuç almazlarsa inşaatlarda çalışan 600 bin işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

"Yüzde 200 zamlanmıs çimento fiyatlarıyla inşaat yapabilmenin imkanı yok.15 gün ara verip 15 gün daha uzatabiliriz. Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hala düşmemiş olursa eylmelere destek veren mütehhaitlerimizin inşaatlarından 1.2 milyon işçiden en az yarısını,yani 600 bin kişiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz."